Москва18 окт Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил бывшего главу правительства Виктора Орбана в якобы подготовке государственного переворота. Он напомнил, что за подобное преступление законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Поводом для заявления стало выступление Орбана в воскресенье, в ходе которого экс-премьер сказал, что венгерская оппозиция готова к национальному сопротивлению действующим властям и может "раздать для этого соответствующие инструменты, кому тупее, кому острее". Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) отреагировал резко.

Сегодня Виктор Орбан … посмеиваясь, говорил о вооруженном восстании и насильственном изменении конституционного строя. Это одно из тяжелейших преступлений против государства заявил Мадьяр

Глава правительства также привел статьи Уголовного кодекса, касающиеся попытки свержения конституционного строя или его подготовки. Согласно этим нормам, наказание может составлять от пяти до 20 лет либо до пожизненного заключения.

Ранее газета The Financial Times писала, что Орбан может столкнуться с уголовным обвинением, если выяснится, что он принимал участие в операции по задержанию инкассаторов украинского "Ощадбанка", перевозивших валюту и золото на Украину в марте текущего года. В машинах находились семь граждан Украины, которые пытались провезти из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.