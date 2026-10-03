Москва3 окт Вести.Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан может столкнуться с уголовным обвинением если выяснится, что он принимал участие в операции по задержанию инкассаторов "Ощадбанка", перевозивших валюту и золото на Украину. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Полиция Венгрии в марте текущего года задержала в Будапеште два инкассаторских автомобиля украинского государственного "Ощадбанка". В машинах находились семь граждан Украины, которые пытались провезти из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в июне поручил провести внутреннее расследование дела. Разбирательство против украинских инкассаторов, как уточняется, было прекращено и теперь может привести к первому уголовному делу против Орбана.

Ранее издание The Guardian написало, что венгерские власти применили сыворотку правды против одного из задержанных инкассаторов. Ее ввели бывшему сотруднику Службы безопасности Украины. В состав инъекции, по данным газеты, входит миорелаксант, который должен был заставить задержанного разговориться во время допроса, однако мужчина страдал диабетом и потерял сознание.