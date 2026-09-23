Москва23 сен Вести.Генпрокуратура Венгрии подала ходатайство о приостановлении действия неприкосновенности у премьер-министра Петера Мадьяра, который также является депутатом парламента, из-за подозрения в совершении кражи. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в июне 2024 года в одном из клубов Будапешта Мадьяр вступил в словесную перепалку с одним из посетителей из-за того, что тот снимал его на мобильный телефон. Будущий премьер затем выхватил гаджет из рук собеседника и положил к себе в карман, а потом выбросил его в реку Дунай. В то время Мадьяр обладал иммунитетом от преследований как депутат Европарламента, теперь же он лишился этой привилегии, но приобрел депутатскую неприкосновенность, став членом национального парламента после победы его партии "Тиса" на выборах.

Заместитель генерального прокурора, исполняющий обязанности генерального прокурора, подал ходатайство спикеру парламента о приостановлении действия депутатской неприкосновенности Петера Мадьяра говорится в заявлении прокуратуры

Премьер-министр Венгрии, в свою очередь, отверг обвинения в краже мобильного телефона, выдвинутые против него прокуратурой. Мадьяр заявил, что его совесть чиста, и призвал Государственное собрание незамедлительно снять с него депутатскую неприкосновенность.

Я с радостью и гордостью готов предстать перед властями, поскольку это позволит мне привлечь внимание к ответственности прокуратуры за многолетнее поддержание системы мафиозного государства заявил Мадьяр в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами

Ранее сообщалось, что неизвестный пожилой мужчина плеснул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вином в ресторане в городе Сексарде. Мадьяр отнесся к ситуации с иронией, сказав, что этот мужчина является "побежденным воином" экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.