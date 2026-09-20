Москва20 сен Вести.Неизвестный пожилой мужчина плеснул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вином в ресторане в городе Сексарде.

Видео с инцидентом сам премьер выложил у себя на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

В субботу, 19 сентября Мадьяр побывал в Пече на юго‑западе страны, где провел встречу со своими сторонниками. На обратном пути в Будапешт политик остановился в городе Сексарде, в котором проходил традиционный праздник сбора винограда. Местные жители пригласили Мадьяра в ресторан.

На видео видно, как пожилой мужчина из толпы плеснул в Мадьяра белым вином из бокала. Содержимое попало премьеру на лицо и одежду.

Однако в соцсети Мадьяр отнесся к ситуации с иронией, назвав мужчину "побежденным воином" бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

Этого "джентльмена", должно быть, сильно задело, что все вокруг веселились, а мы общались и фотографировались с сотнями людей. Впрочем, смелости подойти поближе — не говоря уже о том, чтобы посмотреть мне в глаза, — у него не хватило. Какая напрасная трата отличного сексардского вина написал Мадьяр

Между тем, Виктор Орбан ранее сообщил, что оппозиция Венгрии намерена начать "национальное сопротивление" правительству Петера Мадьяра. Он пояснил, что целью его партии "Фидес" является сохранение суверенитета Венгрии, тогда как возглавляемая Мадьяром партия "Тиса" стремится превратить страну в зависимую от Брюсселя "колонию".

Также Орбан выразил мнение, что венгерские власти делают антироссийские заявления по указке из Брюсселя и вопреки национальным интересам.