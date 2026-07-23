В Будапеште прохожий плюнул в Мадьяра В Будапеште прохожий плюнул в премьер-министра Мадьяра

Москва23 июл Вести.Неизвестный прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра на Западном вокзале в Будапеште. Об этом сообщила пресс-служба венгерского правительства.

Несмотря на случившееся, глава правительства отказался выдвигать обвинения против обидчика и пожелал ему здоровья.

В публикации говорится, что Мадьяр находился на перроне вместе с министром транспорта и инвестиций Давидом Витези, направляясь на презентацию плана развития железнодорожной сети. В этот момент к ним сзади подошел неизвестный мужчина и совершил оскорбительное действие в отношении премьер-министра. Охрана незамедлительно задержала нарушителя.

Как уточнили в пресс-службе, премьер не стал настаивать на возбуждении дела. Он выразил мнение, что подобные действия не являются виной самих людей, поскольку их сердца наполнены ненавистью из-за пропаганды, проводившейся предыдущим правительством Виктора Орбана. В правительстве также добавили, что эти признаки постепенно исчезают, и Венгрия движется к становлению более гуманной страной.

Ранее генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь подал в отставку из-за политического давления со стороны венгерского кабмина во главе с премьер-министром Петером Мадьяром.