В Венгрии прошел митинг против Мадьяра В Будапеште прошел митинг против политики Мадьяра

Москва7 июн Вести.Митинг против действий премьер-министра Петера Мадьяра прошел напротив президентского дворца в Венгрии.

Об этом сообщает РИА Новости. Мадьяр призывает уйти в отставку президента Венгрии Тамаша Шуйока. Протестующие собрались в центре Будапешта, чтобы поддержать венгерского президента.

Митингующие, близкие к правым консерваторам, скандируют лозунг "Не бойтесь!". Всего возле дворца собрались около двух тысяч демонстрантов.

Кроме того, во время акции прозвучали высказывания в поддержку экс-премьера Виктора Орбана и его партии. Один из плакатов, принесенный на площадь перед дворцом Шандора, резиденцией президента, гласил: "Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллиона сторонников "Фидес". Митингующие предложили Мадьяру заняться наконец управлением страной и найти себе другого врага.

Ранее Будапешт после 17 месяцев блокировки отказался от вето, мешавшего вступлению Украины в Евросоюз.