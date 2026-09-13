Москва13 сен Вести.Оппозиция Венгрии намерена начать "национальное сопротивление" правительству Петера Мадьяра. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Виктор Орбан в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орбан подчеркнул, что целью партии "Фидес" является сохранение суверенитета Венгрии, тогда как возглавляемая Мадьяром партия "Тиса", по его мнению, стремится превратить страну в зависимую от Брюсселя "колонию".

Мы были терпеливы, даже более терпеливы, чем нужно, – и мы, и правительство были терпеливы. Пришло время национального сопротивления. Терпению конец, конец правительственной политике, конец всем этим уступкам заявил он

Экс-премьер также утверждает, что новые власти намерены установить контроль над экономикой и передать крупные венгерские компании иностранному капиталу.

Публикацию экс-премьер сопроводил фрагментами своего выступления на мероприятии возглавляемой им партии "Фидес – Венгерский гражданский союз". Оно прошло в субботу в Кельче в рамках ежегодного закрытого совещания правоконсервативной политической и интеллектуальной элиты Венгрии.

Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии с 2010 года и проиграл парламентские выборы в апреле 2026 года. Партия Мадьяра "Тиса" получила 141 из 199 мест в новом составе парламента.

После смены правительства Венгрия назвала Россию угрозой для страны, Европы и мирового порядка в целом. Такую формулировку Будапешт выбрал для документа своей делегации на Генассамблее ООН.