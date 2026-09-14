Орбан обвинил власти Венгрии в антироссийских заявлениях по указке из Брюсселя Орбан: власти Венгрии делают антироссийские заявления по указаниям Брюсселя

Москва14 сен Вести.Венгерские власти делают антироссийские заявления по указке из Брюсселя и вопреки национальным интересам. Об этом заявил экс-премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире HirTV.

Нам не нужна общая (с Брюсселем. - Прим. ред.) внешняя политика в отношении России. Мы не хотим воевать с русскими. Идея объявить Россию страной, представляющей угрозу для Венгрии, при том что между нами существует система сотрудничества, - в чьих интересах? Совершенно очевидно, что не в интересах венгров. Все эти указания одно за другим поступают из Брюсселя сказал он

По словам Орбана, "язык Брюсселя лукавый" и за словами об "общей внешней политике" на самом деле скрывается "отказ от независимости", так как внешнеполитические интересы разных европейский стран идут вразрез друг с другом.

Ранее экс-премьер Венгрии заявил о намерении начать "национальное сопротивление" текущему правительству Петера Мадьяра, пояснив, что целью его партии "Фидес" является сохранение суверенитета Венгрии, тогда как возглавляемая Мадьяром партия "Тиса", по мнению Орбана, стремится превратить страну в зависимую от Брюсселя "колонию".