Москва28 сен Вести.Парламент Венгрии проголосовал за приостановку депутатской неприкосновенности премьер-министра страны Петера Мадьяра, обвиняемого в краже телефона. Об этом сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер на внеочередном заседании, которое транслировалось телеканалом М1.

Ранее венгерская Генпрокуратура подала ходатайство о снятии иммунитета от преследования Мадьяра, его поддержали 139 парламентариев. Теперь главе правительства грозит уголовное разбирательство.

Запрос прокуратуры одобрили законодатели от правящей партии "Тиса" и ультраконсервативной партии "Наша родина".

Фракции оппозиционной партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" и христианских демократов не пришли на заседание в знак протеста против того, что на нем также сняли неприкосновенность с двух их депутатов, находившихся в правительстве экс-премьера Виктора Орбана. Парламентариев Балажа Ханко и Миклоша Шестака сейчас подозревают в коррупционной деятельности.

Кража телефона, о которой идет речь, произошла в 2024 году. Тогда Мадьяр в одном из клубов Будапешта вступил в словесную перепалку с одним из посетителей из-за того, что тот снимал его на мобильный телефон. Будущий премьер выхватил гаджет из рук собеседника и положил к себе в карман, а потом выбросил его в реку Дунай.