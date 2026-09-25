В Венгрии парламент намерен лишить премьера Мадьяра неприкосновенности Парламент Венгрии обсудит вопрос о лишении неприкосновенности премьера Мадьяра

Москва25 сен Вести.В связи с подозрениями в краже с премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра могут снять неприкосновенность. Соответствующий вопрос парламент страны обсудит 28 сентября, заявила вице-спикер парламента Анико Надь.

Глава правительства выразил желание сотрудничать со следствием, поэтому депутаты намерены поддержать снятие неприкосновенности.

На заседании депутаты смогут провести голосование по вопросу о приостановлении парламентской неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра говорится в заявлении Надь

Внеочередное собрание депутатов с голосованием инициировала правящая партия "Тиса", лидером которой также является Мадьяр.

Ранее стали известны подробности инцидента, из-за которого премьер-министра хотят обвинить в краже. В 2024 году Мадьяр в одном из ночных клубов Будапешта выхватил телефон из рук одного из посетителей, который его снимал. Гаджет политик выбросил в реку.