Москва27 сен Вести.В премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра запустили яйцом во время его выступления на митинге. Инцидент попал в кадр трансляции выступления, которая шла на YouTube-канале Мадьяра.

Портал Kontroll.hu сообщил, что бросивший в Мадьяра яйцо мужчина заявил, что ему "жаль, что он не попал в голову".

Между тем неизвестный мужчина плюнул в июле в Мадьяра на Западном вокзале в Будапеште. Мадьяр отказался выдвигать обвинения против обидчика и заявил, что подобные действия не являются виной самих людей, поскольку их сердца наполнены ненавистью из-за пропаганды, проводившейся предыдущим правительством Виктора Орбана.

В сентябре Мадьяр побывал в Пече на юго‑западе Венгрии, где провел встречу со своими сторонниками. На обратном пути в Будапешт политик остановился в городе Сексарде, где в ресторане пожилой мужчина из толпы плеснул в Мадьяра белым вином из бокала. Содержимое попало премьеру на лицо и одежду. Тем не менее, Мадьяр отнесся к выходке с иронией, назвав мужчину "побежденным воином" Орбана.