Адвокат украинских инкассаторов сообщил о прекращении в Венгрии дела против них

В Венгрии прекратили дело против украинских инкассаторов Адвокат украинских инкассаторов сообщил о прекращении в Венгрии дела против них

Москва19 авг Вести.Национальное налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) закрыло дело о перевозке украинскими инкассаторами наличных денег и золота через территорию Венгрии. По версии следствия, состав преступления отсутствует, сообщил адвокат инкассаторов Лорант Хорват.

NAV прекратило расследование по делу о "золотом конвое" из-за отсутствия состава преступления написал Хорват у себя в соцсетях

6 марта в Венгрии задержали семерых граждан Украины, включая отставного генерала СБУ, которые передвигались на двух инкассаторских машинах, перевозя 40 млн долларов наличными, 35 млн евро, а также золотые слитки общим весом 9 кг. В тот же день задержанные были отпущены на Украину, но изъятые ценности остались в Венгрии в качестве вещественных доказательств.