В Черногории задержали группу украинцев, молдаван и словаков с оборудованием

В Черногории группа украинцев подозревается в связях с криминалом В Черногории задержали группу украинцев, молдаван и словаков с оборудованием

Москва11 авг Вести.Полиция Черногории задержала в жилом доме в Подгорице группу из 50 граждан Украины, Молдавии и Словакии. Иностранцы имели при себе большое количество денежных средств и цифровое оборудование неизвестного происхождения.

В настоящий момент правоохранительные органы в сотрудничестве с Государственной прокуратурой выясняют, связаны ли задержанные с криминалом, сообщили в МВД республики.

Проводится проверка более 50 иностранных граждан, большинство из которых являются гражданами Украины, а также Молдавии и Словакии, которые были обнаружены вчера в жилом доме в Подгорице, где также было найдено значительное количество современного цифрового оборудования, устройств и денежных средств указали в ведомстве

Там уточнили, что правоохранители изъяли "несколько сотен цифровых устройств" и другие составляющие "сложного оборудования", для перевозки которых был задействован грузовой транспорт.

Ранее в Болгарии задержали украинца, который подозревается в расправе над своим соотечественником.