В Рязани супруги наладили работу 4 узлов связи для украинских колл-центров

Москва26 мая Вести.В Рязани под суд пойдут супруги организовавшие в городе четыре узла связи для украинских колл-центров, сообщает пресс-служба МВД.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, фигуранты по заданию анонимного куратора арендовали в одном из районов города четыре квартиры и разместили там специализированное оборудование, которое обеспечивало работу украинских колл-центров.

Часть технических средств супруги получили от курьеров, а несколько устройств приобрели самостоятельно. Обслуживаемые ими абонентские терминалы пропуска трафика фактически позволяли мошенникам из-за рубежа использовать российские номера телефонов для обзвона россиян сказано в сообщении

У обвиняемых изъяты SIM-банк на 256 слотов и 6 SIM-боксов, а также компьютерное оборудование, мобильные телефоны и около 3000 сим-карт различных операторов связи.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Материалы направлены для рассмотрения в суд.

На период предварительного следствия фигуранты находились под стражей.