Орбан обвинил власти Венгрии в политической охоте на него и "Фидес"

Орбан считает, что власти Венгрии хотят уничтожить его партию Орбан обвинил власти Венгрии в политической охоте на него и "Фидес"

Москва18 окт Вести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антикоррупционные расследования правительства Петера Мадьяра направлены против него и партии "Фидес — Венгерский гражданский союз". Власти пытаются добиться от его соратников компрометирующих показаний, чтобы устранить политических оппонентов, заявил он во время выступления перед сторонниками в городе Лакителек.

Ситуация такова: им достаточно лишь сказать, что это я просил их совершить что-то противозаконное, и тогда они все окажутся на свободе, а под стражу возьмут меня передает слова Орбана телеканал HirTV

Орбан назвал политически мотивированными задержания бывших чиновников своего правительства. В частности, под следствием по обвинениям в превышении должностных полномочий и взяточничестве находятся экс-министр культуры Балаж Ханко и бывший глава Министерства национального развития Миклош Шестак.

В "Фидес" называют фигурантов расследований политзаключенными, а новое правительство - неокоммунистами. Орбан считает антикоррупционную кампанию попыткой уничтожить его альянс с христианскими демократами после поражения на выборах, а одним из ее инструментов - национальное управление по возврату и защите активов, законность которого оспаривает оппозиция.

Партия "Тиса" Петера Мадьяра победила на выборах с обещанием бороться с коррупцией и после прихода к власти начала операцию "Чистилище" - расследования возможного нецелевого расходования бюджета, включая дела Национального фонда культуры и закупок автобусов Volan, где фигурируют два бывших министра.

Мадьяр утверждает, что при Орбане в Венгрии действовала коррумпированная система, обогащавшая "Фидес" и ее окружение, а самого экс-премьера называет главой "мафиозной организации".