Москва15 ноя Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал экс-премьера Виктора Орбана "падшим боссом мафии" из-за найденного в лесу тайника с деньгами бывшего министра национального развития Венгрии Миклоша Шестака.

Как заявил Мадьяр, наступил "официальный конец мафии" партии "Фидес" - Христианско-демократической народной партии (ХДНП). Фракцию он назвал преступной организацией.

В то время как с каждым днем появляется все больше доказательств того, как "мафия Орбана" разграбила нашу страну, правительство "Тиса" ("Тиса" - венгерская партия, полное название - "Партия уважения и свободы". - Прим. ред.) всего за шесть месяцев уже выполнило многие из своих важных обещаний. Мы продолжаем двигаться вперед. Шаг за шагом написал премьер в соцсети Х

В конце сентября Миклоша Шестака задержали. Недавно венгерское Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH) изъяло миллиарды наличных в рамках уголовного дела против бывшего министра национального развития Венгрии. Во время обысков нашли крупные суммы денег, спрятанные в разных местах: в лесах, тайниках в сельскохозяйственных и складских помещениях, в жилых домах.

В октябре Орбан заявлял, что антикоррупционные расследования правительства Мадьяра направлены против него и партии "Фидес" для устранения политических оппонентов.