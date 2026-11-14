В Венгрии нашли закопанные в лесу миллиарды бывшего министра В Венгрии следователи откопали в лесу миллиарды бывшего министра

Москва14 ноя Вести.В Венгрии изъяли миллиарды наличных в рамках уголовного дела против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр со ссылкой на Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH), проводившее операцию.

В ходе обысков были обнаружены крупные суммы наличных, спрятанные в разных местах. Деньги были закопаны в лесах, спрятаны в тайниках в сельскохозяйственных и складских помещениях, в жилых домах, а также в тайном сейфе.

Во время расследования следователи обнаружили большое количество наличных денег: в лесах, сельскохозяйственных и складских зданиях, а также в жилых объектах, и в большом сейфе, хранящемся в скрытом месте написал Мадьяр в соцсетях

Всего за два дня власти изъяли 5,07 млрд форинтов (около 1,3 млрд рублей), 2,65 млн евро (примерно 243 млн рублей) и 1,25 млн долларов (около 104 млн рублей).

В NVVH сообщили, что все изъятые средства уже перечислены в Венгерскую государственную казну.

Миклош Шестак возглавлял министерство национального развития Венгрии в 2014-2018 годах. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о предполагаемых взятках при распределении госзаказов. По версии следствия, Шестак и другие фигуранты получали незаконные выплаты от предпринимателей за выгодные контракты. Бывшего министра задержали в сентябре 2026 года.

Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что антикоррупционные расследования правительства Петера Мадьяра направлены против него и партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".