Москва7 октВести.Венгерская прокуратура провела допрос премьер-министра республики Петера Мадьяра. Он является обвиняемым в деле о краже мобильного телефона в ночном клубе. Об этом Мадьяр рассказал в своих социальных сетях.
Премьер подтвердил, что в отношении него заведено уголовное дело, и не признал выдвинутые обвинения.
Сегодня вечером в заранее согласованное время меня допросили в Центральной главной следственной прокуратуре в связи с событиями 21 июня 2024 года. Я сделал краткое заявлениенаписал Мадьяр
Он добавил, что планирует информировать граждан о дальнейшем ходе дела.
Ранее в парламенте Венгрии прошло голосование за приостановку депутатской неприкосновенности Мадьяра. Должность премьер-министра он совмещает с постом лидера партии "Тиса".