Премьер Венгрии Мадьяр рассказал, что его допросили в прокуратуре страны

Премьера Венгрии Мадьяра допросили в прокуратуре в рамках дела о краже телефона Премьер Венгрии Мадьяр рассказал, что его допросили в прокуратуре страны

Москва7 окт Вести.Венгерская прокуратура провела допрос премьер-министра республики Петера Мадьяра. Он является обвиняемым в деле о краже мобильного телефона в ночном клубе. Об этом Мадьяр рассказал в своих социальных сетях.

Премьер подтвердил, что в отношении него заведено уголовное дело, и не признал выдвинутые обвинения.

Сегодня вечером в заранее согласованное время меня допросили в Центральной главной следственной прокуратуре в связи с событиями 21 июня 2024 года. Я сделал краткое заявление написал Мадьяр

Он добавил, что планирует информировать граждан о дальнейшем ходе дела.

Ранее в парламенте Венгрии прошло голосование за приостановку депутатской неприкосновенности Мадьяра. Должность премьер-министра он совмещает с постом лидера партии "Тиса".