Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии к бывшей жене

Премьера Венгрии Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии к бывшей жене

Москва13 ноя Вести.Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра обвиняют в вымогательстве и домашнем насилии в отношении бывшей супруги Юдит Варги, занимавшей пост министра юстиции в 2019–2023 годах, свидетельствуют материалы Центральной главной следственной прокуратуры, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение партии ФИДЕС.

Отмечается, что заявление направила бывший депутат парламента от партии ФИДЕС Илона Экеш.

В материалах обращения указано на наличие обоснованных подозрений в совершении Мадьяром уголовных правонарушений, предусмотренных статьями о вымогательстве и домашнем насилии.

Основанием для обращения послужили показания Варги перед парламентской следственной комиссией, а также публикации в средствах массовой информации.

По имеющимся данным, в январе 2023 года Мадьяр без согласия жены скрытно сделал аудиозапись их частной беседы, касавшейся некоторых вопросов работы правительства, отмечается в сообщении.

Впоследствии на протяжении года с лишним политик использовал этот файл для шантажа во время бракоразводного процесса, угрожая бывшей супруге уголовным преследованием и тюремным сроком в случае отказа от его условий раздела имущества и опеки над детьми, следует из данных партии.