Москва8 авгВести.Венгерский активист подал на экс-главу МИД Венгрии Петера Сийярто заявление в правоохранительные органы в связи с подозрением во взяточничестве, бывшему чиновнику грозит до трех лет тюрьмы, пишет венгерский портал Index.
Иск в прокуратуру направил активист Иштван Теньи, известный как "король заявлений". Ранее о расследовании деятельности Сийярто на посту министра заявлял премьер Венгрии Петер Мадьяр.
Дело Петера Сийярто было передано из столичной следственной прокуратуры в главное управление полиции Будапешта... после того, как Иштван Теньи подал заявление в связи с подозрением в получении взяткиговорится в сообщении
Как указывает портал, у Сийярто нет иммунитета после отказа от депутатского мандата, поэтому ему грозит до трех лет лишения свободы в случае признания виновным.
Активист Теньи в заявлении указал, что Сийярто назначен на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD, и привел слова Мадьяра, который называл такое назначение экс-министра "слишком публичной благодарностью" за помощь со строительством в Венгрии завода BYD.