Венгерский активист подал на Сийярто заявление о подозрении во взятке

На Сийярто подали заявление о подозрении во взяточничестве Венгерский активист подал на Сийярто заявление о подозрении во взятке

Москва8 авг Вести.Венгерский активист подал на экс-главу МИД Венгрии Петера Сийярто заявление в правоохранительные органы в связи с подозрением во взяточничестве, бывшему чиновнику грозит до трех лет тюрьмы, пишет венгерский портал Index.

Иск в прокуратуру направил активист Иштван Теньи, известный как "король заявлений". Ранее о расследовании деятельности Сийярто на посту министра заявлял премьер Венгрии Петер Мадьяр.

Дело Петера Сийярто было передано из столичной следственной прокуратуры в главное управление полиции Будапешта... после того, как Иштван Теньи подал заявление в связи с подозрением в получении взятки говорится в сообщении

Как указывает портал, у Сийярто нет иммунитета после отказа от депутатского мандата, поэтому ему грозит до трех лет лишения свободы в случае признания виновным.

Активист Теньи в заявлении указал, что Сийярто назначен на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD​​​, и привел слова Мадьяра, который называл такое назначение экс-министра "слишком публичной благодарностью" за помощь со строительством в Венгрии завода BYD.