Оппозиция Венгрии, включая партию Орбана, пожаловалась ЕС на авторитарный режим Венгерская оппозиция пожаловалась в Еврокомиссию на "авторитарный режим" Мадьяра

Москва3 окт Вести.Депутаты Европарламента от двух венгерских оппозиционных партий направили письмо еврокомиссару по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майклу Макграту с просьбой оценить действия правительства Петера Мадьяра, которое они считают авторитарным.

В обращении представителей "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" и христианских демократов говорится, что принятие персонифицированных законов с обратной силой, отстранение "независимых должностных лиц и показательные судебные процессы над оппозиционными политиками служат построению авторитарного режима".

По версии чиновников, партия "Тиса" во главе с Мадьяром, сформировав парламентское большинство, фактически "совершила конституционный переворот" через поправки, ограничившие сроки полномочий депутатов и премьера, а также приведшие к отстранению президента Тамаша Шуйока.

Авторы письма подчеркнули, что из-за действий правительства Мадьяра в отставку ушел венгерский генпрокурор, а председателя и нескольких членов Конституционного суда сместили с постов. Они назвали неправомерными аресты двух бывших министров из правительства экс-премьера Виктора Орбана, преследуемых по обвинениям в коррупции. По мнению депутатов, "Тиса" таким образом попыталась уничтожить две крупнейшие оппозиционные партии и устранить главных политических конкурентов.

В обращении к Макграту венгерская оппозиция напомнила, что Еврокомиссия обязана применять единые стандарты ко всем странам союза, однако, согласно их словам, в Брюсселе царит "полное молчание" в отношении действий "Тисы", хотя там много лет критиковали правительство Орбана.

Мадьяр назвал обвинения оппозиции "жалкими и нелепыми", заявив, что "мафия из ФИДЕС" угрожает венгерским прокурорам и полицейским из-за выполнения ими своих обязанностей, одновременно жалуясь в тот самый Брюссель, который годами "поливала грязью".

Ранее газета The Financial Times написала, что Орбану грозит уголовное преследование, если выяснится, что он участвовал в операции по задержанию инкассаторов "Ощадбанка", перевозивших валюту и золото на Украину.

В конце сентября парламент Венгрии лишил депутатской неприкосновенности двух чиновников из-за подозрений в коррупции. При этом с Мадьяра также сняли неприкосновенность, поскольку он проходит по делу 2024 года о краже телефона в клубе Будапешта.