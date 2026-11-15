Премьеру Венгрии пришлось извиняться в парламенте из-за скандала с архивами Bloomberg: Мадьяру пришлось извиняться после публикации архивов спецслужб

Москва15 ноя Вести.Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пришлось приносить официальные извинения перед депутатами парламента из-за скандала, вызванного обнародованием архивов коммунистических спецслужб. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вместо ожидавшегося национального примирения рассекречивание базы данных привело к волне ложных обвинений. Порядка 160 граждан, за которыми венгерские спецслужбы следили в коммунистическую эпоху, были ошибочно включены в перечень предполагаемых осведомителей.

На фоне случившегося руководитель национального архива безопасности подал прошение об отставке.

Причиной инцидента стали неточности при оцифровке так называемых "карточек № 6" — регистрационных карточек лиц, находившихся в поле зрения тайной полиции и получавших предложения о взаимодействии.

По оценке историка Яноша Райнера, эти документы не отражают, давал ли человек согласие на работу с органами и передавал ли сведения добровольно, из-за чего формуляры реальных информаторов внешне неотличимы от карточек тех, кто вообще не сотрудничал с властями или подвергался шантажу.

Обнародование реестра вызвало кампанию разоблачений в соцсетях, затронувшую как живущих ныне видных деятелей — в том числе действующего судью Конституционного суда и экс-главу Центробанка, где уже начали внутренние проверки, — так и умерших знаменитостей, включая легендарного футболиста Йожефа Божика.

Эксперты также подчеркивают неполноту опубликованного массива. Так, около двух третей фонда было уничтожено либо изъято ранее, из-за чего в открытом доступе осталось лишь чуть более 50 тысяч имен.

Ранее Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии.