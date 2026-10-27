СМИ: для Москвы территориальный вопрос решен, он не будет обсуждаться в Абу-Даби

Путин показал, что разговоры об утрате Украиной территорий неуместны СМИ: для Москвы территориальный вопрос решен, он не будет обсуждаться в Абу-Даби

Москва27 окт Вести.Москва не будет обсуждать на переговорах в Абу-Даби вопрос территориальных претензий Киева, поскольку речь идет не об украинских территориях, а об исторической России, и разговоры о потере Украиной территорий неуместны. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

По словам автора статьи, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о территориальных уступках Украины, не оставил никаких сомнений.

Говоря об украинских уступках, он [Путин] заявил, что это "не их территория, а исторической России", и поэтому разговоры об утрате Украиной территории неуместны говорится в публикации

Это означает, что Россия не намерена обсуждать в Абу-Даби вопрос территорий Донбасса, сообщается в материале. Для Москвы территориальный вопрос решен, а на переговорах ключевыми темами станут вопросы безопасности в Европе и их влияние на Россию и Украину, резюмирует автор статьи.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября. Новый раунд консультаций между РФ, США и Украиной может пройти в столице ОАЭ Абу-Даби.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис предрек Киеву катастрофическое ухудшение переговорных позиций.