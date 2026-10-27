Москва27 октВести.Москва не будет обсуждать на переговорах в Абу-Даби вопрос территориальных претензий Киева, поскольку речь идет не об украинских территориях, а об исторической России, и разговоры о потере Украиной территорий неуместны. Об этом пишет норвежское издание Steigan.
По словам автора статьи, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о территориальных уступках Украины, не оставил никаких сомнений.
Говоря об украинских уступках, он [Путин] заявил, что это "не их территория, а исторической России", и поэтому разговоры об утрате Украиной территории неуместныговорится в публикации
Это означает, что Россия не намерена обсуждать в Абу-Даби вопрос территорий Донбасса, сообщается в материале. Для Москвы территориальный вопрос решен, а на переговорах ключевыми темами станут вопросы безопасности в Европе и их влияние на Россию и Украину, резюмирует автор статьи.
Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября. Новый раунд консультаций между РФ, США и Украиной может пройти в столице ОАЭ Абу-Даби.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис предрек Киеву катастрофическое ухудшение переговорных позиций.