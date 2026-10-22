Путин заявил, что новые регионы являются исторической частью России Путин: новые регионы РФ – исторически российские, Киев не имеет к ним отношения

Москва22 окт Вести.Новые регионы РФ исторически принадлежат России, Украина не имеет к ним отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на вопрос о готовности признать "потерю территорий" ответил утвердительно.

У меня отношение к этому делу такое, что это не их территория. Это территория исторической России подчеркнул глава государства

Путин указал, что жители этих территорий проголосовали за государственную независимость и за воссоединение с Россией. По словам президента, поэтому говорить о территориальных потерях Украины неуместно.