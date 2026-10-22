Москва22 октВести.Новые регионы РФ исторически принадлежат России, Украина не имеет к ним отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на вопрос о готовности признать "потерю территорий" ответил утвердительно.
У меня отношение к этому делу такое, что это не их территория. Это территория исторической Россииподчеркнул глава государства
Путин указал, что жители этих территорий проголосовали за государственную независимость и за воссоединение с Россией. По словам президента, поэтому говорить о территориальных потерях Украины неуместно.