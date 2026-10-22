Москва22 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин дал интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", где рассказал о позиции РФ относительно урегулирования украинского кризиса, целях и задачах СВО, а также о перспективах трехсторонних переговоров.

Российский лидер ответил на вопрос о своем отношении к готовности главы киевского режима Владимира Зеленского признать потерю территорий, о которых тот заявлял в интервью.

У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория. Это территория исторической России. Тем более что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали: первое – за независимость государственную. В качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно. Это дискуссионный вопрос, можно на этот счет спорить сколько угодно заявил он

При этом Путин отметил, что территориальный вопрос волнует недоброжелателей за границей.

Это, как известно, стало причиной или поводом для некоторых наших недоброжелателей за границей. Прежде всего, как мы видим сегодня в европейских странах, развернуть кампанию антироссийскую по всем направлениям, а сейчас еще и говорить постоянно об угрозе с Россией и о начале подготовки к войне с Россией, что на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией. Но надеюсь, что это тоже пройдет, для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести стратегическое поражение нереально. Я думаю, что люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современные и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов. Потому что, если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят отметил Путин

Также российский лидер выступил с заявлением о нежелании РФ воевать с Европой.

Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим, мы не готовимся ни к какой бы то ни было войне с Европой. Но почему сегодняшнее украинское руководство решило, что все, весь мир должен платить этому украинскому руководству, воевать за них, поставлять оружие, боеприпасы, технику и так далее, вот это непонятно. Хотят воевать? Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, пусть воюет. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие? Наверное, аргументы есть. Я это могу себе представить, имея в виду, что что-то, что кто-то когда-то обещал: "Мы вам будем помогать". Но они помогать-то собирались до последнего украинца. И это тоже один из аспектов всей этой большой проблемы и трагедии сказал российский лидер

Президент РФ сообщил о жестоком отношении украинского руководства к собственным гражданам.

Потому что, хорошо, некоторые страны Европы, допустим, или в других мировых пространствах хотят воевать с Россией с целью ее ослабить. Это что, разве является национальной идеей самой Украины? Они все время говорили о том, что готовы воевать до последнего украинца. А само-то украинское руководство, оно как относится к своим гражданам? Тоже, как те, кто с нами хотят воевать за рубежом, относятся как к расходному материалу. Это же все-таки их граждане, которые воюют. Правда, мы видим, что их собирают, как бездомных собак на улицах, загоняют на фронт насильно. Кстати говоря, это приводит к тяжелым последствиям. Мотивация-то снижается заявил президент РФ

Путин отметил, что на Украине еще есть мотивированные националисты.

Да, там есть еще и мотивированные националистические формирования. Они есть, но они-то далеко не всегда, так мягко скажем, воюют на передовой. На передовую выкидывают тех, кого насильно загоняют. Что почти, официальные данные, полмиллиона дезертиров. Официально только свыше 300 000 уголовных дел возбудили. А на самом деле тоже уже почти публично говорят об этом: 500 тысяч, полмиллиона. А на самом деле я думаю, что еще больше. Это, кстати говоря, на Западе тоже хорошо известно сообщил Путин

Российский лидер напомнил, что РФ всегда выступала за мирное разрешение ситуации с Украиной.

Поэтому мы всегда выступали за мирное разрешение – с первых дней. В 2014 году уже об этом говорили: "Давайте мы вам поможем договориться с Юго-Востоком" – тогдашней Украиной. Нет. Пушки, самолеты против мирного населения: войну развязали практически. Потом минские соглашения. Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет, отказались от этого. Потом перед началом наших действий по защите людей на Донбассе. Мы же тоже им сказали: "Давайте без всяких эксцессов. Давайте договоримся". "Нет, будем воевать!". Пожалуйста! заявил российский лидер

Путин также отметил, что РФ готова договариваться и сейчас.

Вот, возвращаясь к этому, хочу сказать, что мы и сейчас готовы, мы готовы договариваться и искать развязки этой тяжелой, непростой ситуации в том смысле, что это очень близкий нам народ, понимаете? Что там говорить. Последние генетические исследования показывают, что это один народ на самом деле: русские и украинцы. Хорошо, кто-то хочет мыслить по-другому, думать по-другому. Ладно, мы согласны, так сложилась история, историческая России. Таковы реалии сегодняшнего дня, можно обо всем договориться. Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе, хорошо: будет иначе. Но в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты заявил он

Путин также прокомментировал переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которые прошли накануне в Санкт-Петербурге.

Что касается наших переговоров с представителем администрации Соединенных Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели сказал Путин

Президент РФ добавил, что согласен в том числе говорить об архитектуре европейской безопасности.

При этом представитель администрации США обратил внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, то, естественно, нужно будет говорить и о архитектуре европейской безопасности. В целом, и я тоже с этим согласен. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни заметил он

Также в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" Владимир Путин рассказал, что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился. Российский лидер назвал кинокартину произведением искусства.