Путин сообщил, что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился

Путин сообщил, что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился Путин сообщил, что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился

Москва22 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился.

Российский лидер назвал кинокартину произведением искусства.

Да, я посмотрел. Мне понравился фильм. Думаю, что это такое настоящее произведение искусства. Игра актеров просто заслуживает всяческих похвал. Я почему говорю, что это настоящее произведение искусства? Это погружает в эпоху, чувствуешь себя как бы участником всех этих происходящих событий. Все это сделано, знаете, очень качественно отметил глава государства

Путин также поблагодарил всех, кто работал над созданием фильма.

Премьера исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". Прокат фильма в кинотеатрах по всей России начнется 29 октября.