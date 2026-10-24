Москва24 октВести.Исторический консультант фильма "Рождение империи" Борис Мегорский рассказал в интервью ИС "Вести", по каким источникам снимали кинокартину "Рождение империи", которую рекомендовал к просмотру президент РФ Владимир Путин.
Картина описывает события Северной войны, напряженного противостояния России и Швеции за выход к Балтийскому морю.
Вполне известную историю первого этапа Великой Северной войны и поражение Петра, достижения Петра, его самые главные победы под Полтавой – не сказать, чтобы все эти моменты были неизвестны даже и широкой публике, обо всем этом мы читаем в учебниках истории. Просто это все очень и очень хорошо визуально проиллюстрированосказал Мегорский
Консультант также рассказал, к каким документам обращались авторы при написании сценария.
Об исторических событиях мы можем судить исключительно по историческим источникам. Воспоминания даже в меньшей степени, потому что воспоминания – это субъективная, личная, часто записанная по прошествии времени, часто навеянная какими-то конъюнктурными соображениями [информация]. Поэтому историки, конечно же, воспоминаниями тоже оперируют, но в первую очередь это какие-то актовые документы, это корреспонденция, переписка, которая создается в момент происходящих событий и не предназначена для, ну, скажем, каких-то конъюнктурных трактовок. Поэтому, естественно, историки опираются на весь массив доступных источников, по которым уже можно реконструировать событиярассказал Мегорский
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился. Глава государства надеется, что фильм посмотрит как можно больше зрителей.