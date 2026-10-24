Москва24 окт Вести.Исторический консультант фильма "Рождение империи" Борис Мегорский рассказал в интервью ИС "Вести", по каким источникам снимали кинокартину "Рождение империи", которую рекомендовал к просмотру президент РФ Владимир Путин.

Картина описывает события Северной войны, напряженного противостояния России и Швеции за выход к Балтийскому морю.

Вполне известную историю первого этапа Великой Северной войны и поражение Петра, достижения Петра, его самые главные победы под Полтавой – не сказать, чтобы все эти моменты были неизвестны даже и широкой публике, обо всем этом мы читаем в учебниках истории. Просто это все очень и очень хорошо визуально проиллюстрировано сказал Мегорский

Консультант также рассказал, к каким документам обращались авторы при написании сценария.

Об исторических событиях мы можем судить исключительно по историческим источникам. Воспоминания даже в меньшей степени, потому что воспоминания – это субъективная, личная, часто записанная по прошествии времени, часто навеянная какими-то конъюнктурными соображениями [информация]. Поэтому историки, конечно же, воспоминаниями тоже оперируют, но в первую очередь это какие-то актовые документы, это корреспонденция, переписка, которая создается в момент происходящих событий и не предназначена для, ну, скажем, каких-то конъюнктурных трактовок. Поэтому, естественно, историки опираются на весь массив доступных источников, по которым уже можно реконструировать события рассказал Мегорский

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что уже посмотрел фильм "Рождение империи", и он ему понравился. Глава государства надеется, что фильм посмотрит как можно больше зрителей.