Москва24 окт Вести.Фильм "Рождение империи" должен показать зрителю красивую картинку и подтолкнуть его к изучению реальных исторических событий, описываемых в картине. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил исторический консультант "Рождения империи" Борис Мегорский.

Это художественный фильм, он должен показать красивую картинку для тех, кто потом заинтересуется реальными историческими событиями, подтолкнуть к изучению [истории] заявил Мегорский

Ранее Мегорский рассказал, как снимались сцены крупных сражений кинокартины.