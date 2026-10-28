Москва28 окт Вести.Петр I – одна из ключевых фигур в истории России, и перемены в жизни страны, которые пришлись на его правление, вновь привлекают режиссеров кино. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал исторический консультант фильма "Рождение империи" Борис Мегорский.

Он рассказал, что фильм "Рождение империи" посвящен успехам Петра I в период Северной войны.

[Фильм] начинается с 1700 года, и поражение под Нарвой - то, с чего для России началась эта война против Швеции. И завершается победой под Полтавой. И, собственно, сам фильм посвящен тому, как Петр смог добиться того, чтобы страна и армия могли победить в этом ключевом сражении, ну и дойти до победы. Петр Великий у нас - одна из ключевых фигур отечественной истории. На его время жизни и время правления приходится довольно радикальные изменения уклада и культуры в нашей стране. Поэтому совершенно объяснимо, почему снова и снова к нему обращаются в кино отметил Мегорский

Премьера исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм выйдет в четверг, 29 октября.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что посмотрел кинокартину, и она ему очень понравилась. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.