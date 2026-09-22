Верещагин: фильм "Рождение империи" – показатель того, что может наша индустрия

Продюсер Верещагин рассказал о съемках фильма "Рождение империи" Верещагин: фильм "Рождение империи" – показатель того, что может наша индустрия

Москва22 сен Вести.Историческая картина "Рождение империи" стала масштабным проектом, потребовавшим огромной творческой и производственной работы, и показала возможности отечественной киноиндустрии. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил продюсер картины Леонид Верещагин.

Фильм рассказывает об испытаниях, разочарованиях и предательствах, с которыми сталкивается Петр I перед тем, как стать императором и провозгласить Россию великой империей.

Сам фильм потребовал огромной работы и творческой, и производственной. Большого масштаба картина, но это показатель того, что может делать наша индустрия, что наш кинематограф жив. Это кино очень своевременное и очень современное сказал Верещагин

При работе над кинокартиной "Рождение империи" съемочная группа стремилась воссоздать Петербург начала XVIII века.

Главные роли в "Рождении империи" исполняют Милош Бикович (Александр Меншиков), Александр Горбатов (Петр I), Алексей Гуськов (Борис Шереметев), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта Скавронская). Также в проекте принимают участие Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие.

Премьера киноленты запланирована на 29 октября.