Актер Миркурбанов рассказал о реакции на образ лидера СССР на съемках "Сталина" Актер Миркурбанов поделился, как на съемках реагировали на фигуру Сталина

Москва20 сен Вести.Актер Игорь Миркурбанов, сыгравший генералиссимуса в новом сериале "Сталин" рассказал ИС "Вести" о том, как реагировали люди на историческую персону во время съемок .

Над сценарием исторического сериала режиссер Владимир Бортко работал 15 лет. Еще в 2016 году режиссер говорил, что видит в этой роли Армена Джигарханяна или Олега Басилашвили. В итоге выбор пал на актера МХТ и "Ленкома", заслуженного артиста России Игоря Миркурбанова.

Когда ехал на площадку, я понимал, что даже с водителем я уже разговаривал немножко с грузинским акцентом. А приезжая на площадку, в костюме и гриме, я уже старался не выходить из этого состояния. Владимир Владимирович за этим очень внимательно следил и помогал мне это состояние сохранить, добиваясь от всего окружения максимальной концентрации на наших задачах поделился Миркурбанов

Компанию актеру на съемочной площадке составили и другие известные артисты. Роль куратора атомного проекта Лаврентия Берии исполнил Александр Яцко, а образ Никиты Хрущева примерил на себя народный артист России Виктор Сухоруков.

Мы много снимали в Петербурге, и я встречал и молодых людей, которые [говорили]: "Товарищ Сталин, как вас не хватает". Потому что в коллективном бессознательном эта фигура, конечно, имеет историческое значение в нашей стране. Отрицать это по меньшей мере глупо, на мой взгляд. Фигура, безусловно, противоречивая, но мне важно было понять мотивы его поступков и чем это было обусловлено подчеркнул актер

В основу сюжета легли "Мемуары современников", рассекреченные архивы и стенограммы заседаний Политбюро. Самым сложным и ответственным этапом стал кастинг. Хронология картины охватывает самый закрытый период правления Сталина - с 1945 года до его смерти в 1953 году. Это время начала холодной войны, создания ядерного щита и послевоенного восстановления СССР. Зритель увидит лидера не только на жестких совещаниях с Политбюро, но и в домашней обстановке.