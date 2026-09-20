Москва20 сен Вести.Народный артист России, режиссер нового сериала "Сталин" Владимир Бортко рассказал ИС "Вести", что хотел показать в картине не просто хронологию событий, а то, что стояло за решениями исторической личности.

Над сценарием исторического сериала Бортко работал 15 лет. В основе фильма - мемуары современников, рассекреченные архивы и стенограммы заседаний Политбюро.

У нас есть биография с точными датами, и мы знаем, что последовало за ними. Но мы не знаем одного: почему он поступал так, а не иначе… Поскольку личность, мягко говоря, грандиозная, попытаюсь рассказать о человеке, о том, что двигало им в принятии того или иного решения. Сценарий [писали] 15 лет назад с друзьями… И вдруг выясняется, как мне кажется, как ни странно - трагический образ. Человек, который несет на себе все это и должен принимать то или другое решение, мягко говоря, не всегда милое сказал Бортко

Хронологически сюжет сериала охватывает самый закрытый период правления Сталина -+ с победного 1945 года до его смерти в марте 1953 года. Это время начала холодной войны, создания ядерного щита и послевоенного восстановления СССР.