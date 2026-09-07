Москва7 сен Вести.Зрителям представили новый постер исторической драмы "Рождение империи".

Картина рассказывает об испытаниях, разочарованиях и предательствах, с которыми сталкивается Петр I перед тем, как стать императором, а Россию провозгласить великой империей.

Премьера состоится 29 октября.

Наш фильм не стремится стать хрестоматийной биографией Петра I. Учебники истории рисуют схемы сражений и даты указов. Но за каждым пунктом — судьбы людей, которые выбирали, ошибались, побеждали и умирали. Наше кино — о них рассказал продюсер Леонид Верещагин

Режиссер ленты Андрей Кравчук поделился, что создатели фильма попытались не просто воссоздать эпоху, которой больше нет, а найти в ней то, что близко современному зрителю.

Главные роли в "Рождении империи" исполняют Милош Бикович (Александр Меншиков), Александр Горбатов (Петр I), Алексей Гуськов (Борис Шереметев), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта Скавронская). Также в проекте принимают участие Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие.

Ранее в сети появился трейлер картины.