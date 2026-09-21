Москва21 сен Вести.В Москве стартовали съемки масштабной исторической многосерийной драмы режиссера Тимура Алпатова "Даниил Московский". Этот проект посвящен становлению Московского княжества и судьбе младшего сына Александра Невского, Даниила, чье имя неразрывно связано с рождением будущей столицы России. О начале работы над картиной сообщили ее создатели.

Роль Даниила Московского исполнит Юрий Насонов. В многосерийном фильме также задействованы Александр Горбатов, Сергей Безруков, Александр Устюгов, Ангелина Поплавская, Анастасия Красовская, Сергей Маховиков и другие.

Самое главное для меня в этом фильме — это история о человеке, который создал нашу столицу, нашу Москву! Именно Даниил Московский, младший сын Александра Невского, на месте захудалой небольшой деревушки Кучково, которая досталась ему в наследство, заложил основу города, в котором мы живем поделился режиссер Алпатов

Картина войдет в цикл кинолент телеканала "Россия" под названием "История любви. История России". Создается лента кинокомпанией "Москино" при поддержке Института развития интернета, правительства Москвы и банка ВТБ.

Телевизионная премьера состоится в эфире канала "Россия". Также сериал будет доступен на платформах "Смотрим" и "Кинопоиск".