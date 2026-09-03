Москва3 сен Вести.Начались съемки третьего сезона комедийного сериала "Мастодонт" телеканала "Россия" с Федором Добронравовым в главной роли.

По сюжету Тамара Кулик (персонаж Елены Яковлевой), пережив предательство новоиспеченного мужа, возвращается из несостоявшегося свадебного путешествия в статусе разведенной. В скором времени дочь Катя (Ольга Медынич) объявляет о помолвке с айтишником Данилой (Василий Симонов), который приглашает семью познакомиться со своими родителями в поместье.

Молодцов (Федор Добронравов) и Тамара вынуждены играть счастливую пару, чтобы быть рядом с дочерью и разобраться, подходит ли ей новоиспеченный жених.

Для меня этот сезон про то, что никогда не поздно начать быть собой. Наши герои, которые во втором сезоне разобрались с внешними врагами, теперь сталкиваются с самым сложным противником – с собственными страхами рассказал режиссер сериала Станислав Довжик

В съемках третьего сезона также принимают участие актеры Владимир Зайцев, Мария Порошина, Джемал Тетруашвили, Савелий Кудряшов и другие. Телевизионная премьера сериала состоится в эфире телеканала "Россия".