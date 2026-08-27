Москва27 авг Вести.В Минске стартовали съемки многосерийной мелодрамы "Страсти по Веронике" режиссера Егора Баринова.

Главные роли в сериале исполняют Вероника Полякова, Андрей Чернышов, Александр Макогон, Ольга Павловец, Александр Никитин, Екатерина Вуличенко и другие.

Наша история – криминальная мелодрама, и криминальная составляющая будет играть довольно большую роль в нашем фильме. И, безусловно, будет много любви – без нее никуда. Надеюсь, что это сочетание остросюжетного с мелодраматическим даст возможность создать действительно динамичный, захватывающий фильм, который будет интересен зрителям