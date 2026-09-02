Москва2 сен Вести.В новом сезоне зрителей телеканала "Россия" ждут рассказы о подвигах великих деятелей России, экранизации произведений русских писателей, захватывающие ретродетективы и остросюжетные драмы современности.

"Арсеньев"

Сериал "Арсеньев" Фото: Кадр телеканала "Россия"

События киноленты расскажут о жизни выдающегося писателя, путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, чья судьба связана с крупными экспедициями малоизученных районов Приморья и Хабаровского края. События происходят в 1905 году. История Арсеньева — это путь человека в переломные моменты его собственной жизни и жизни страны.

Главную роль в сериале исполнил народный артист России Евгений Миронов. Кроме того, впервые за четыре года на киноэкране появится 91-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

"Каменская.Перезагрузка"

Сериал "Каменская. Перезагрузка" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Новый взгляд на историю майора полиции Анастасии Каменской, аналитика столичного уголовного розыска, которая берется за неразрешимые на первый взгляд дела и намерена разобраться в самых запутанных обстоятельствах. Для нее каждое расследование – не только вызов интеллекту, но и погружение в сложные человеческие чувства и взаимоотношения.

Главную роль сыграет Юлия Хлынина, вместе с ней на экране появятся Дмитрий Куличков, Виталий Коваленко, Светлана Колпакова, Ирина Розанова и другие.

"Американец"

Сериал "Американец" Фото: Кадр телеканала "Россия"

События сериала разворачиваются в 1949 году. Москву накрывает волна кровавых грабежей. Банда, действующая с невероятной дерзостью и жестокостью, одну за другой берет сберкассы и ювелирные магазины и при этом не оставляет следов. Бандиты походят на чикагских гангстеров, а руководит грабежами, по слухам, преступный гений по прозвищу Американец.

Распутать клубок преступлений предстоит Зосе Остряковой, герою войны и стажеру МУРа, (в исполнении Любови Константиновой) и одному из лучших оперативников уголовного розыска, капитану милиции Егору Макарову (в исполнении Антона Шагина).

"Чужой город"

Сериал "Чужой город" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Новый детектив с Романом Евдокимовым в главной роли. 1947 год. Опытный карманник Егор Гончаров пытается сбежать от преследования правоохранительных органов и грозных бандитов. Приехав в Калининград, он встречает своего армейского приятеля, возглавившего местное УГРО, и обращается к нему за помощью. Однако вскоре после этого товарища Егора неожиданно убивают. Скрываясь в городе под чужой личиной, Гончаров пытается выяснить, кто и почему убил его друга.

В сериале появятся Ксения Трейстер, Александр Голубев, Юлия Хлынина, Виталий Коваленко, Сергей Жарков, Виктория Романенко и другие.

"Художник. Продолжение"

Сериал "Художник. Продолжение" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Продолжение шпионской драмы о событиях в послевоенной Москве на фоне начинающейся холодной войны. В центре противостояния СССР и США – создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых – служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков разыскивает таинственного "Ювеля", руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает Рудакова к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Люся, пытавшаяся начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади, вынуждена вернуться к Ливеру и снова погрузиться в преступную среду, где ей придется бороться за свое будущее.

В ролях: Александр Горбатов, Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Олег Фомин, Константин Лавроненко, Михаил Башкатов, Сергей Фролов и другие.

"Тайны следствия – 26"

Сериал "Тайны следствия - 26" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Сериал, вошедший в "Книгу рекордов России" как самый продолжительный в телевизионном эфире, продолжает свою историю. В новом сезоне Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук и Олег Платонов в исполнении Алексея Комашко наконец решают перевести свои отношения на новый уровень, однако не всем это по душе. К тому же в жизни Платонова внезапно появляется взрослая дочь, о существовании которой он недавно узнал. А самой Швецовой немало беспокойства доставляет ее дочь Злата, увлекшаяся рок-музыкантом.

Тем временем в СК вновь сменился начальник: в связи с болезнью Горчакова комитет возглавил Василий Петрович Калач из Воронежа. Но даже выстраивая отношения с новым руководством и решая вопросы личного характера, Мария Сергеевна, как всегда, будет предана делу, полностью погружаясь в расследование самых сложных и запутанных преступлений.

"Склифосовский. Новые сезоны"

Сериал "Склифосовский. Новые сезоны" Фото: Кадр телеканала "Россия"

В новом сезоне зрителей ждет и продолжение уже полюбившейся медицинской драмы. Доктора Брагина и весь коллектив Института скорой помощи имени Склифосовского ждет новый этап: персонажам предстоит столкнуться не только с испытаниями на работе, но и с личными драмами, которые заставят их по-новому взглянуть на себя и окружающих. Павлова назначена главврачом "Склифа", но отношения с Кривицким по-прежнему остаются напряженными. С серьезными неприятностями предстоит столкнуться и семье Брагиных: к Марине неожиданно обратиться давний знакомый, что сильно осложнит ее взаимоотношения с мужем.

К своим ролям вернутся Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина и другие.

"Держаться за землю"

Сериал "Держаться за землю" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Сериал перенесет зрителей в 2014 год и окунет в события в Донбассе. Братья Шалимовы – продолжатели шахтерской династии. Старший Петр, жесткий и прямолинейный, вместе с женой Татьяной воспитывает сына и дочку. Младший Валек – обаятельный балагур и художник в душе. Когда в городе появляется красавица Лара, Валек влюбляется в нее с первого взгляда, но и Петр наповал сражен незнакомкой: некогда дружная семья Шалимовых рушится на глазах. Первый артиллерийский обстрел с украинской стороны разрубает жизнь героев на до и после.

В ролях: Евгений Ткачук, Андрей Гальченко, Александра Никифорова, Елена Яковлева, Карина Андоленко, Роман Гайдамак, Дмитрий Ульянов, Алексей Трофимов, Николай Яковлев, Сергей Цепов и другие.

Кроме того, зрители увидят на телеканале "Россия" сериалы "Капитанская дочка", "Мастодонт. Продолжение", "Истребители. Продолжение", "Балтийское море", "Куколка", "Анна Медиум. Новые серии", "Дерзкая", "Краснов. Новые серии", "Центр счастья", "Жены спасателей", "Две весны Татьяны", "Любовь преодолеет все. Продолжение", "Страсти по Веронике".