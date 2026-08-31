Москва31 авг Вести.Режиссер Дмитрий Черкасов рассказал ИС "Вести", какие расследования ждут главную героиню в новом сезоне сериала "Овчарка".

В одной из серий майору полиции Анастасии Нестеровой, которую сыграла Елена Подкаминская, сообщают об ограблении вагона товарного поезда из Владивостока.

Сквозное детективное дело с ограблением поезда с косметическими аппаратами и много других дел, которые придется распутывать нашей героине. Каждое это дело имеет свою краску рассказал Черкасов

Ранее Елена Подкаминская поделилась, что во втором сезоне опытный следователь столкнется с незнакомым чувством ревности.