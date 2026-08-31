Москва31 авгВести.В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийного детектива "Одна и без оружия" с Александрой Никифоровой в главной роли.
По сюжету Ольга Зуева, персонаж Никифоровой, - следователь с особым чутьем и уникальным методом, который не просто собирает улики, а "читает пространство". Муж Андрей (персонаж Евгения Славского) предает ее и уходит к другой женщине. В этот момент в жизни следователя появляется сбитый на трассе лабрадор по кличке Майор, который становится для Зуевой незаменимым напарником.
Моей героине предстоит пройти большой путь, научиться любить эту жизнь во всех ее проявлениях и узнать наконец себя настоящуюрассказала Никифорова
Премьера фильма режиссера Дмитрия Петруня состоится на медиаплатформе СМОТРИМ и в эфире телеканала "Россия".