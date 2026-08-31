Подкаминская: хочется сохранить цельность моей героини в новом сезоне "Овчарки" Подкаминская: в новом сезоне "Овчарки" для главной героини главное стабильность

Москва31 авг Вести.Главную героиню сериала "Овчарка" впервые подведет железная выдержка. Во втором сезоне опытный следователь столкнется с незнакомым чувством ревности. Анастасия Нестерова постарается сохранить самообладание, необходимое для продолжения службы в убойном отделе. Об этом в разговоре с ИС "Вести" заявила сыгравшая эту роль актриса Елена Подкаминская.

Несмотря на личные переживания, главная героиня проявит стойкость, продолжит раскрывать преступления. В новом сезоне следователь постарается сохранить верность своим принципам, указала актриса.

Мне кажется, для этой работы [следователя] самое главное - не перемены, а стабильность, потому что очень хочется всегда сохранить ее [персонажа] цельность, ее отношение к миру, к тем людям, с которыми она встречается сказала Подкаминская

Для Анастасии Нестеровой не существует тупиковых расследований. Ведь у бескомпромиссного и неподкупного майора полиции - феноменальное чутье.

По словам продюсера Ду Лян, в Китае любят российские фильмы за их особый жанр и душу.