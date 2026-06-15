Урсуляк рассказала о "твистах" в жизни своей героини в "Загляни ему в голову-2" Урсуляк рассказала о "твистах" в сюжетной линии сериала "Загляни ему в голову-2"

Москва15 июн Вести.В сериале "Загляни ему в голову-2" персонаж Дарья Драпова проходит через несколько сюжетных поворотов. Они раз за разом меняют ее жизнь. Об этом заявила ИС "Вести" актриса Дарья Урсуляк, сыгравшая эту роль.

По ее словам, в новом сезоне раскрываются подробности из прошлого Драповой. Эти тайны напрямую влияют на ее настоящую жизнь.

В этом сезоне героиня моя — Дарья Драпова — ведущая криминального канала, у нее происходит, мне кажется, мощнейшее развитие персонажа, потому что мы узнаем и про ее прошлое, и меняется ее жизнь в настоящем. И причем несколько раз это такие, как бы, несколько твистов совершает ее сюжет, ее линия сказала Урсуляк.

Второй сезон сериала "Загляни ему в голову" сочетает в себе несколько жанров. Детектив перерастает в триллер, а затем в психологическую драму.