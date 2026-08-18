Алиса Фрейндлих появилась на экране впервые за четыре года Алиса Фрейндлих появилась в тизер-трейлере сериала "Арсеньев"

Москва18 авг Вести.В только что опубликованном тизер-трейлере исторического приключенческого сериала "Арсеньев" приняла участие советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Ее последней работой в кино до этого была лента "Родители строгого режима" (2022).

Наиболее известные фильмы с участием Алисы Фрейндлих - "Соломенная шляпка" (1974), "Агония" (1974), "Служебный роман" (1977), "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984). Сейчас Алисе Фрейндлих 91 год.

Главную роль в сериале "Арсеньев" сыграл народный артист России Евгений Миронов. Режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Киселев, оператором-постановщиком – Владимир Башта. Автором сценария сериала стал Илья Тилькин при участии Евгения Миронова и Дмитрия Киселева. Продюсеры сериала – Александр Новин и Вадим Соколовский. В сериале также снялись Александра Урсуляк, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов, Авангард Леонтьев и другие.

Премьера картины состоится осенью в онлайн-кинотеатре Okko и в эфире телеканала "Россия". Проект создан при поддержке министерства культуры РФ и правительства Приморского края. Стратегический партнер проекта – Сбер.