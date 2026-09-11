Во Владивостоке представили исторический сериал "Арсеньев" Премьерный показ сериала о Владимире Арсеньеве прошел во Владивостоке

Москва11 сен Вести.Во Владивостоке 10 сентября состоялся первый показ исторического сериала "Арсеньев", главную роль в котором исполнил народный артист России Евгений Миронов. Премьеру приурочили ко дню рождения исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Первые две серии увидели зрители Приморского края. Регион стал одной из основных съемочных площадок проекта, поскольку с ним связаны значительная часть жизни и экспедиций Арсеньева.

Премьерные мероприятия прошли в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени ученого. Помимо показа, там организовали пресс-конференцию с создателями сериала и представили фильм о процессе его производства.

Миронов рассказал, что интерес к личности исследователя возник у него после более глубокого знакомства с историей Приморья.

Над сериалом мы работали пять лет: три года писали сценарий, год снимали, еще год заняли монтаж и компьютерная графика. Это было серьезное погружение в судьбу человека, который жил в очень сложное время, несмотря ни на что оставался верным себе, своему делу: отстаивал интересы малых народов, делал научные открытия, описывал в своих произведениях красоту Приморского края поделился актер

Сюжет сериала посвящен жизни Арсеньева, чье имя связано с экспедициями по Дальнему Востоку и книгами "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала". Создатели проекта также стремились показать личную историю исследователя на фоне сложного периода российской истории.

Производство сериала началось в 2021 году, съемки продолжались с октября 2023-го по декабрь 2024 года. Режиссером выступил Дмитрий Киселёв, сценарий написал Илья Тилькин при участии Миронова и Киселёва.

Сериал "Арсеньев" выйдет осенью 2026 года на телеканале "Россия" и в онлайн-кинотеатре Okko.