"Человек особого обаяния": Путин поздравил с 90-летием актрису Аллу Демидову Путин поздравил с 90-летием Аллу Демидову, отметив ее обаяние и талант

Москва29 сен Вести.Российский президент Владимир Путин поздравил с 90-летием советскую и российскую актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Аллу Демидову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства пожелал артистке доброго здоровья и благополучия.

Человек особого обаяния и безграничного таланта, вы посвятили свою жизнь служению культуре, состоялись как актриса театра и кино, режиссер, писатель говорится в телеграмме

В поздравлении также сказано, что Аллу Демидову отличает творческая смелость, стремление к постоянному поиску и новаторству, но вместе с тем преданность лучшим традициям российского искусства. По словам Путина, все эти качества помогли актрисе заслужить профессиональное признание, уважение коллег и любовь зрителей.

Алла Демидова – актриса театра и кино. Родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Во время учебы на экономическом факультете МГУ стала актрисой Студенческого театра МГУ. В 1959 году со второй попытки начала учебу в Щукинском училище, которое окончила в 1964-м. С 1964 года – ведущая актриса Театра на Таганке. Впервые снялась в кино в 1957 году, сыграв в фильме "Ленинградская симфония". Является лауреатом Государственной премии СССР (1977) и премии "Золотая маска" (2022). Среди фильмов с ее участием – "Чайковский", "Аленький цветочек", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Служили два товарища", "Маленькая принцесса", "Стакан воды", "Настройщик".