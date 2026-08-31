Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием кинорежиссера, народного артиста РФ Алексея Учителя, отметив неизменную оригинальность авторского замысла и высочайшую профессиональную культуру его работ. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Примите поздравления с 75-летним юбилеем... Ваши интересные, содержательные работы неизменно отличаются оригинальностью авторского замысла и высочайшей профессиональной культурой отмечается в поздравлении

Путин подчеркнул, что неустанный творческий поиск и искренняя увлеченность любимым делом помогли Учителю состояться в сложной, многогранной профессии режиссера, внести вклад в развитие отечественного кинематографа.

Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде в семье выдающегося режиссера документального кино, народного артиста СССР Ефима Учителя. В 1975 году окончил операторский факультет ВГИКа. Одни из его самых известных фильмов: "Дневник его жены", "Прогулка", "Космос как предчувствие".

Ранее режиссер Учитель назвал главные принципы обучения студентов.