Москва29 авг Вести.В ходе работы над мелодрамой "Прогулка" на съемочной площадке произошел небольшой бунт молодых артистов, из которого режиссер картины Алексей Учитель извлек урок. Этим он поделился с ИС "Вести".

Недовольство у актеров возникло из-за того, что часть слов в сценарии они сочли "непроизносимыми". Режиссер не стал подавлять этот бунт силой, а позволил молодым коллегам самостоятельно убедиться в собственной неправоте.

Когда мы снимали, то есть начинали только снимать "Прогулку", мне молодежный состав во главе с Женей Цыгановым, там выдвинул не то чтобы ряд требований. Они говорят: "Что это там за слова такие, они все непроизносимые", которые написала Дуня Смирнова, и вот был такой небольшой бунт. Вот тут очень важно поведение, потому что-мне-то хотелось сказать: "Вы че, ребята, совсем?!" Ну я нет, я наоборот сказал: "Давай, давай, давай, давай". Когда мы начали всерьез этим заниматься, они вдруг поняли, что не очень-то поправишь, слишком все прилажено. Но это надо было построить не тем, что прекратить, а вот другим. Это тоже был для меня урок поделился воспоминаниями режиссер

Фильм "Прогулка" вышел в прокат 25 сентября 2003 года. Главные роли в нем исполнили Евгений Цыганов, Ирина Пегова, Павел Баршак. В 2025 году состоялся ре-релиз мелодрамы в российских кинотеатрах.