Режиссер Учитель: я взялся за эту картину, потому что поражаюсь Шостаковичу Режиссер Учитель рассказал, почему решился на съемки "Шума времени"

Москва29 авг Вести.Режиссер Алексей Учитель взялся за съемку фильма "Шум времени" о композиторе Дмитрие Шостаковиче, будучи восхищенным силой его духа. Об этом он рассказал ИС "Вести".

По его словам, Шостакович был из тех людей, которые в любой, даже самой тяжелой ситуации, остаются преданными своему делу.

Я поражаюсь Шостаковичу в том, что несмотря на очень серьезные удары и по нему - по голове, по творчеству - он все равно не впадал, во всяком случае, то, что я знаю, в некую депрессию… Он все равно писал еще лучше. Собственно, это одна из [причин] того, почему я и взялся за эту картину пояснил он

Ранее режиссер поделился своими впечатлениями о работе актера, сыгравшего главную роль в "Шуме времени" – Олега Савцова. По мнению Учителя, артист настолько хорошо вжился в роль, что в некоторых сценах, у членов съемочной группы на глазах выступали слезы.