Москва29 авг Вести.Главное, что должны делать студенты во время обучения у режиссера и педагога ВГИКа Алексея Учителя – это постоянно снимать кино и побеждать. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Режиссер признался, что в начале преподавательской деятельности вообще не понимал, как работать со студентами.

Когда были самые первые [студенты], я вообще не понимал, что с ними делать еще и как обходиться. Я сказал, первое, что мы должны круглосуточно снимать кино — это самое главное, и побеждать. В конце первого курса у нас были уже по две работы снятых, и на первом же фестивале ВГИКовском осенью мы получили приз за лучшую программу вспомнил он

В съемочный процесс своих учеников педагог предпочитает не вмешиваться, даже если картина очень сложная. Так ,одна из его студенток в качестве дебюта выбрала историческую драму.

Мне было как-то очень тревожно не за их талант, а это XVIII век, денег мало. Но я, когда посмотрел, мне показали вот первый вариант, я понял, что это... не просто кино, это какое-то чуть ли не новое явление, которое и я сам иногда не понимаю рассказал Учитель

Он также отметил, что одним из главных принципов считает возможность дать студенту самому прийти к правильному решению.

Я не строю стен, там, что я вот сижу там, маэстро и, значит, начинаю их учить. Нет, это такой обоюдный должен быть процесс в том смысле, что они сами должны прийти к тому, что самое главное. Не то, что я скажу: "Так, это сюда, это - туда". И они должны дойти до того, чтобы вот построить свою, пускай небольшую картину, но правильную пояснил режиссер

Алексей Учитель также сообщил, что в 2026 году он набрал пяту по счету мастерскую.