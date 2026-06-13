Москва13 июн Вести.Профессиональные компетенции необходимо развивать еще на ранних этапах обучения, отметил в беседе с ИС "Вести" директор Института кино НИУ Высшей школы экономики, продюсер Александр Акопов.

Таким образом, полагает он, можно восполнить дефицит новых идей и профессиональных компетенций.

В Институте кино в ВШЭ мы приняли курс на то, что мы начинаем учить уже в школе - с девятого-десятого класса. Потому что кино — вещь замечательная, но ничто не мешает устроить обучение по кино, как у нас строится обучение в физико-математической школе. Два года в лицее ВШЭ, дальше четыре года в бакалавриате Института кино, в лицее, естественно, по нашим специализациям, и дальше два года магистратуры. Не пройдет и восьми лет — и вы специалист