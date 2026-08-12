Путин наградил Аллу Сурикову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил Сурикову орденом "За заслуги в искусстве и культуре" Путин наградил Аллу Сурикову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Москва12 авг Вести.Президент России Владимир Путин наградил народную артистку России, режиссера Аллу Сурикову орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Вместе с Суриковой такой же награды были удостоены академик Российской академии художеств Николай Иванов и коллектив Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Сурикову Аллу Ильиничну говорится в документе

Ранее Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.